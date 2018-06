DT de Nigeria: El fútbol carece de piedad y no le vamos a regalar nada a Messi

El seleccionador de Nigeria, el alemán Gernot Röhr, aseguró que el partido de este martes contra Argentina no se trata de si es el último partido en un Mundial de Lionel Messi si eliminan a la 'albiceleste', sino de que la selección africana consiga clasificarse a octavos de final.

"Adoramos a este jugador (Messi), todo el mundo lo adora, yo personalmente y mis jugadores. Pero, para nosotros, la cuestión no es si es su último Mundial, sino clasificarnos. No estamos aquí para ver cómo juega Messi, sino para conseguir un resultado, somos profesionales, defendemos los colores de Nigeria, en el fútbol no hay piedad ni compasión y no le vamos a regalar nada", aseveró en conferencia de prensa.

Para Röhr, el partido es "la final" del Grupo D, y que las 'Súper Águilas' están en la mejor posición para avanzar a octavos de final.

"Estamos en la 'pole position' de la final de nuestro grupo. Tenemos tres puntos y Argentina uno, y todo el mundo sabe sumar. Somos profesionales, tenemos una aptitud optimista y siento que mis jugadores tienen hambre, el único problema es que tuvimos un día menos de recuperación", manifestó.

El partido entre la albiceleste y las águilas africanas será a las 14:00 horas (18:00 GMT) y podrás seguirlo junto a Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.