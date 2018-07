Paolo Maldini: Argentina y Alemania fueron los peores equipos del Mundial

El histórico zaguero italiano Paolo Maldini analizó el Mundial de Rusia 2018 y dijo que los peores equipos fueron Argentina y Alemania, finalistas de la cita planetaria precedente.

"Argentina y Alemania fueron los peores equipos sin tener a los peores jugadores. Argentina cuenta con el mejor futbolista del mundo pero como equipo fue un desastre, como Alemania", indicó a TyC Sports.

En ese sentido, el ex AC Milan sostuvo que los trasandinos decepcionaron "porque tienen buenos jugadores, tradición, historia, pero nunca jugó bien. Messi no jugó bien pero era muy difícil para él. La verdad es que Argentina no jugó como equipo".

"Es un Mundial lleno de sorpresas. No hay un favorito claro. Brasil parecía el mejor equipo y quedó afuera. Creo que de los cuatro que quedaron, Francia es el más fuerte pero es muy difícil hacer un pronóstico. Bélgica tiene un equipo lleno de calidad y es muy peligroso".

Es muy bueno para nosotros los italianos, que no tenemos a nuestra selección así que es un Mundial muy bueno para ver", finalizó.