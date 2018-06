Fernando Santos y la eliminación de Portugal: No me parece justa

El entrenador de la selección portuguesa, Fernando Santos, analizó la eliminación de su equipo del Mundial de Rusia 2018 a manos de Uruguay y aseguró que los lusos fueron dominadores del encuentro de los octavos de final.

"No me parece justo, Portugal hizo lo suficiente para poder tener otro resultado, pero hay partidos en los que no sucede eso, entramos en el juego y creamos condiciones para hacer el gol", reflexionó Santos, disconforme por el resultado del encuentro.

Además, destacó que "estamos tristes, pero esto es el fútbol, el equipo fue muy dominador e hicimos el gol que era más difícil, yo también estoy muy triste en lo particular".

Por otra parte, destacó la labor de Cristiano Ronaldo, y aseguró que debe seguir en el combinado de su país": "Estoy convencido de que tiene mucho que dar en el fútbol. Hay un torneo en septiembre, la liga de naciones de la UEFA y esperamos que esté con nosotros para que ayude a los jóvenes, que necesitan el ejemplo del capitán".

Finalmente, afirmó que "quiero agradecer a los jugadores su entrega, hicimos lo posible, pero no hay una victoria moral, sólo la de los puntos y tengo que felicitar a Uruguay", cerró.