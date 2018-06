Le salió competencia a Neymar: La exagerada simulación de Pepe ante Marruecos

Portugal venció este miércoles a la selección de Marruecos, y mientras Cristiano Ronaldo fue elogiado por ser el salvador de su equipo, el defensa Pepe fue el blanco de las críticas por una exagerada simulación.

Se jugaban los descuentos y el capitán marroquí, Mehdi Benatia, le dio un par de palmadas en el hombro al zaguero, quien se dejó caer "devastado" por la "agresión" rival.

And the Oscar goes to...

PEPE aus Portugal. pic.twitter.com/AOP8StePA8 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 20 de junio de 2018

Pese a incorporarse rápidamente, el compañero de Gary Medel en Besiktas fue duramente criticado en las redes, e incluso fue comparado con Neymar, quien, pese a recibir duras faltas ante Suiza, también fue acusado por la exageración en cada acción.