El burdo lateral de Irán que se viralizó en Rusia 2018

En el tercer duelo de Rusia 2018, Marruecos e Irán protagonizaron un partido con pocas emociones y que sólo se decidió para los asiáticos con un incomprensible autogol en los descuentos.

Antes de la torpeza del delantero marroquí Aziz Bouhaddouz en el minuto 96, hubo una jugada que se viralizó por lo poco común. El iraní Vahid Amiri tomó la pelota para sacar un lateral e hizo de todo para perder tiempo y dar la impresión que mandaría la pelota al área rival.

Al final, tanto pasito y gestos terminó en una innovación que se viralizó: Amiri se agachó y le dio la pelota a un compañero que estaba al lado.

Para ganar más segundos, cuando apenas iban en la mitad del primer tiempo, los iraníes habían cambiado al ejecutante inicial.

El saque:

Las reacciones:

Amiri's throw-in technique for Iran... Revolutionary. Easier to control for the receiving player. Expect to see more of it in the future.