El partido inaugural de Rusia 2018 reunió a grandes estrellas de la historia de los Mundiales

El partido en que Rusia venció por 5-0 a Arabia Saudita en el partido inaugural del Mundial 2018 tuvo algunos invitados de lujo como Diego Maradona, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Ronaldo y muchos otros.

Fueron los mismos ex futbolistas los encargados de subir las imágenes a sus redes sociales.

Revísalas a continuación:

Always nice to see good friends @ikercasillas @therealsalgado at the 68th FIFA Congress Moscow pic.twitter.com/TjX2BXijBN