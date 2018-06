El Whatsapp del mundial que la rompe en las redes sociales

Este martes a las 21:00 horas, salió a la luz, por medio de Facebook, una conversación ficticia de las selecciones de Sudamérica que alcanzó cientos de miles de visitas en menos de 12 horas. El autor de la Carta al hincha argentino, que en Facebook lleva la impresionante cifra de 4.000.000 millones de visualizaciones, ¡¡la hizo de nuevo!! ¡Un texto lleno de ironía y humor, que te sacará más de una sonrisa!

Revisa la divertida conversación a continuación:

EL WHATSAPP DEL MUNDIAL

Nombre del Grupo: SELECC10NES

Chile: weones, estoy emputecido.

Perú: porque no fuiste al mundial?

Argentina: porque tu figura lo mira por TV?

Brasil: porque te gano siempre?

Uruguay: porque te condenaron por robar la Copa?

Colombia: porque se acabó tu momento?

Bolivia: porque te gané en Bolivia?

Venezuela: porque ya nadie te pesca?

Ecuador: porque casi te gano en Santiago?

Paraguay: porque te gané en Santiago?

Chile: los weones divertidos.

Brasil: siempre riendo compadre.

Chile: cómo con Alemania?

Brasil: te poni hiriente.

Argentina: te ponés weon.

Bolivia agregó a México

México: órale.

Bolivia: estaban hablando de Alemania y te agregué.

México: yo la gané a Alemania.

Chile: yo te meti siete loco, siete.

México: pura suerte.

Chile: ¡Siete!

Uruguay: me cago Chile me mete siete goles.

Venezuela: y si te mete un dedo?

Uruguay: muy gracioso.

Venezuela: siempre riendo compadre.

México: por qué casi nadie ganó en el mundial?

Argentina: calláte loco.

Colombia: me echaron a uno.

Brasil: cosas del fútbol

Uruguay: yo si gané.

Perú: me perdí un penal.

Chile: Oe los weones buenos pa las excusas.

México: disculpa Chile, pero estamos hablando los del mundial.

Chile: te meti siete wn. No existes.

Chile ha eliminado a México.

Venezuela: te poní violento.

Ecuador: se puso bravo Chile.

Bolivia: hey, México es mi amigo, por qué lo eliminaste?

Chile ha eliminado a Bolivia.

Perú: ya te estay pasando, por qué eliminaste a Bolivia?

Chile: por qué no? Su único logro fue meterle seis a Argentina.

Argentina: las locuras de Maradona

Colombia: sí claro, "locuras"

Argentina: más respeto con el más grande.

Brasil: el más grande es Pelé.

Uruguay: de nuevo la pelea weona? Lo único que importa es que yo les gane una final del mundo a ambos.

Argentina: cuando el mundo era en blanco y negro.

Brasil: habló el que no gana nada hace 30 años.

Argentina: pará.

Ecuador: siempre las mismas peleas.

Venezuela: la cagó los weones que no lo pueden superar.

Uruguay: supera alguna eliminatoria loco.

Colombia: jajajaja

Brasil: jajajaja

Venezuela: que mala onda. Ni ahí con ustedes. Chao

Venezuela ha abandonado el grupo.

Perú: por qué se fue?

Argentina: por malo.

Brasil: por malo.

Uruguay: por malo.

Colombia: jajaja lo weones mala onda.

Chile: se fue porque le cortaron el internet.

Argentina: preocúpate que a ti no te corten el cable nomás. Si no te quedas sin mundial.

Brasil: Argentina 1 - Chile 0

Ecuador: ya dejen de pelear.

Uruguay: yi dijin di piliir

Colombia: jajajaja el grupo bueno weon.

Chile: paren la wea, que sigo emputecido con ustedes.

Brasil: porque te gano siempre?

Paraguay: porque te gané en Santiago?

Chile: los weones originales.

Brasil: gracias.

Paraguay: es irónico Brasil.

Argentina: Paraguay te meti siete.

Paraguay: fueron seis nomás.

Argentina: pero me gusta el número siete.

Brasil: no digan más ese número.

Uruguay: siete, siete, siete.

Ecuador: jajajajaja

Colombia: jajajajaja

Chile: ya, hablando en serio. ¿Pa que chucha fueron al mundial? Están dando la cacha wn. Todo lo que festejaron que yo quedara sexto, que mi soberbia me había consumido, que soy un muerto. Pa que ninguno gane??

Uruguay: hey, yo gané.

Chile: pero dando pena, con tu clásico gol de último minuto.

Uruguay: la garra charrúa.

Chile: la cuea charrúa.

Ecuador: el dedo charrúa.

Paraguay: el jara charrúa.

Colombia: jajaja la zorra este grupo.

Chile: nada de la zorra wn, estoy enchuchado.

Argentina: déjate de joder Chile. Si no estás en el mundial es porque sos un muerto, no nos cargués más.

Brasil: Argentina 2 - Chile 0

Chile: empataste con Islandia loco. ¡Con Islandia! Dime una cosa que sepas de Islandia, ¡Una!

Perú: son once habitantes.

Ecuador: su arquero es cieneasta.

Paraguay: le atajó un penal a Messi.

Colombia: jajajajaja

Brasil: Messi?? Quién es Messi?? Amigo de Neymar?

Uruguay: amigo de Suárez?

Colombia: amigo de James?

Argentina: Messi es el mejor del mundo.

Perú: ah sí?? Y que copa ha levantado contigo?

Ecuador: oooohhhhh

Paraguay: ohhhhhhh

Colombia: ooohhhh

Brasil: Ahí quedaste Argentina

Argentina: Ni siquiera te contestaré Perú. No existes. Te ganó Dinamarca.

Perú: Fue porque me perdí un penal.

Argentina: fue porque eres malo. Hace cien años que no ibas a un mundial, llegás, y perdés.

Brasil: Argentina te estás pasando.

Ecuador: Empataste con Islandia.

Paraguay: ¿Qué es Islandia? ¿Se come?

Colombia: jajajajajaja

Argentina: mucha risa para alguien que perdió con Japón.

Colombia: penal y expulsión compadre. A ti te empató Islandia.

Paraguay: ¿Qué es Islandia? ¿Se come?

Chile: ya paren la wea, y dedíquense a ganar los malos ql.

Argentina: o si no qué? Vas a llamar a tu papi Jadue?

Brasil: Argentina 3 – Chile 0

Chile: ya, ni ahí con ustedes. Dedíquense a perder nomás y que para el siguiente mundial Sudamérica tengo un solo cupo. Que rabia wn, toy emputecido.

Perú: porque no fuiste al mundial?

Chile: te eliminé en Semifinales y perdiste con Dinamarca. Adios muerto.

Chile eliminó a Perú

Colombia: porque se acabó tu momento?

Chile: te eliminé en Semifinales y te ganó Japón. Adios muerto

Chile eliminó a Colombia

Ecuador: porque casi te gano en Santiago?

Chile: Casi. Adios muerto

Chile eliminó a Ecuador

Paraguay: porque te gané en Santiago?

Chile: Argentina te ganó un set de tenis. No existes.

Chile eliminó a Paraguay

Brasil: se puso bélico Chile zi

Argentina: uy que miedo.

Uruguay: uy que miedo. Qué haremos ahora?

Argentina: celebrar en un grupo de campeones del mundo... Y Chile.

Uruguay: oye chilenito, y entonces cuando asumes que tu única Copa la robaste?

Chile: Te eliminé en cuartos Uruguay mientras llorabas. Jara te manda saludos. Adios muerto

Chile eliminó a Uruguay

Argentina: Mirá Brasil, los eliminó a todos para sentirse importante. No eres más que un chileno llorón, muerto, sin historia y sin mundial.

Chile: España te metió cinco, Islandia te empató, Alemania te ganó el mundial, tu figura se perdió un penal, tu figura se volvió a perder un penal, tienes al pipita y, se me olvidaba, TE GANÉ LA COPA AMÉRICA Y TE GANÉ LA COPA AMÉRICA.

Brasil: Argentina 3 - Chile 10

Chile eliminó a Argentina

Chile eliminó a Argentina

Brasil: ¿Y ahora qué?

Chile: Ahora dedícate a ganar el mundial.

Brasil: Vamos a ganarlo entonces.

Brasil ha eliminado a Chile.

Brasil: la cruda realidad se deja para el final.