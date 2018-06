Entrenador de Bélgica y triunfo ante Panamá: Fuimos de menos a más

El director ténico de Bélgica, Roberto Martínez, destacó el triunfo de su selección ante Panamá en su debut en el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, criticó la dureza del juego de los centroamericanos, sobre todo con su principal figura Eden Hazard.

Martínez comenzó señalando en la conferencia de prensa tras el partido, que "tuvimos madurez, responsabilidad y seriedad como equipo. Era un partido en el que no teníamos que ganar porque la gente esperaba una goleada, que es lo que hicimos. El compromiso del grupo es espectacular".

De igual forma, reconoció que su escuadra fue "de menos a más con el control del juego y la velocidad. Estoy satisfecho con el partido y los goles. No es fácil ganar en el debut del Mundial y no perdimos la paciencia".

Además, el entrenador finalizó el duelo bastante molesto con la rudeza de los panameños con las figuras del elenco belga y mencionó que "cada selección puede preparar los partidos como quiera, pero me preocupa la dureza. No me gustaría perder a Hazard por una entrada al tobillo, sería una pena. Lo digo también por los grandes jugadores que hay aquí", cerró el adiestrador.