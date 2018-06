Robbie Williams será la estrella encargada del espectáculo inaugural en Rusia 2018

El cantante británico Robbie Williams anunció a través de sus redes sociales que participará el próximo jueves 14 de junio en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo Rusia 2018.

"He hecho muchas cosas en mi carrera y estar en la apertura del Mundial de la FIFA, ante 80 mil aficionados en el estadio, y millones en todo el mundo, es un sueño de infancia que hago realidad", declaró la estrella.

La FIFA también confirmó la presencia del músico en la velada, que también contará con la cantante ópera rusa Aida Garifullina, y con el "Fenómeno" Ronaldo, campeón del Mundo con Brasil en 1994 y 2002, y segundo goleador histórico de los mundiales.

La ceremonia será a las 10:30 horas (14:30 GMT), media hora antes del partido inaugural ante el anfitrión Rusia y Arabia Saudita.

Todos los detalles podrás seguirlos junto a AlAireLibre.cl.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM