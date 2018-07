Ilya Kutepov realizó un gigantesco esfuerzo y jugó con un pie destrozado ante Croacia

Rusia, país anfitrión de la Copa Mundial 2018, fue eliminado de la competencia en cuartos de final tras una infartante serie de penales ante Croacia, con la que empató 2-2 en 120 minutos de juego. El esfuerzo de los "osos" fue latente, y uno de los valores que así lo expuso fue el central Ilya Kutepov, que acabó jugando con un pie "hecho polvo".

"Fue la confirmación que el equipo hizo todo lo que podía y aún más", publicó la Federación Rusa de fútbol, ante la fotografía que dio cuenta del gran esfuerzo físico que realizó el defensor.

Ilya Kutepov played most of the game against Croatia in these conditions. Warrior is the only word that crosses my mind when looking at this picture. pic.twitter.com/2fPkemV1oY