Néstor Pitana arbitrará el partido inaugural del Mundial de Rusia

La FIFA designó al juez argentino Néstor Pitana como el árbitro para el partido inaugural del Mundial entre Rusia y Arabia Saudita a disputarse este jueves en Moscú.

"Néstor Pitana de Argentina ha sido asignado como el árbitro para el partido inaugural del Mundial de la FIFA 2018 entre Rusia y Arabia Saudita", señaló el organismo en un comunicado este martes.

El pleito se jugará en el Estadio Luzhniki desde las 11:00 horas (15:00 GMT).

Argentina’s Nestor Pitana has been assigned as the referee for the Opening Match of the 2018 FIFA World Cup™ between Russia and Saudi Arabia on Thursday, 12 June at the Luzhniki Stadium in Moscow. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZuhRX6EX8i