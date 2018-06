Niña en silla de ruedas emocionó en el partido inaugural del Mundial

Una conmovedora imagen protagonizó una niña que acompañó a la selección de Rusia en su salida al campo de juego para el duelo inaugural del Mundial ante Arabia Saudita, luego de que intentara pararse para entonar el himno de su país a pesar de estar en silla de ruedas.

La joven se encontraba junto al portero Igor Akinfeyev, quien la ayudó en su intento por ponerse de pie y que después le besó la cabeza por su gesto.

