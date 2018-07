Rusia es acusada de usar amoniaco para mejorar rendimiento en el Mundial

Los jugadores de Rusia fueron acusados por la prensa alemana de aspirar amoniaco para mejorar su rendimiento en los partidos del Mundial, principalmente en los partidos ante España y Croacia, por octavos y cuartos de final del torneo.

El diario muniqués Süddeutsche Zeitung destapó la exclusiva el pasado fin de semana a raíz de un reportaje de la selección rusa.

En dicha nota, enfocado en los métodos de mejora del rendimiento, un miembro de la Federación Rusa admitió que hacían uso habitual de amoniaco para estimular la respiración y mejorar el flujo sanguíneo antes de los partidos.

No obstante la acusación, el uso del amoniaco no sería causal de alguna infracción, dado que no es una sustancia tipificada como prohibida por los reglamentos antidopaje.

Tras la publicación del diario de Munich, el periódico sensacionalista Bild se fijó en el enfrentamiento de cuartos de final de Rusia frente a Croacia.

Según el tabloide, en la retransmisión de la cadena alemana Ard das Erste varios suplentes rusos esnifaron el amoniaco rociado en una bola de algodón.