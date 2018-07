Ibrahimovic realizó un emotivo gesto de apoyo a su selección tras ser eliminada del Mundial

Suecia cayó por 2-0 frente a Inglaterra el sábado y vio cortado su camino en el Mundial de Rusia 2018 en los cuartos de final. Una de las figuras escandinavas que lamentó la derrota fue Zlatan Ibrahimovic, quien dedicó un emotivo mensaje los valores de su selección.

"Cada jugador debería recibir un balón de oro en Suecia. Lo que hicieron será recordado por siempre. Gracias por el espectáculo", publicó el astro, que no fue convocado al torneo.

Suecia registró en el Mundial un triunfo sobre Corea del Sur y México en la fase de grupos, donde tropezó con Alemania. En octavos superó a Suiza y acabó eliminada por Inglaterra en cuartos.

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99