Zlatan Ibrahimovic piensa que podría jugar mucho mejor que actuales seleccionados suecos

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic lanzó críticas a la selección de su país que disputa el Mundial de Rusia 2018 y que se jugará el miércoles su paso a la fase de octavos de final ante México en Ekaterinburgo.

Los dichos del futbolista nórdico apuntan a que al quedarse al margen del seleccionado y verlo en acción durante sus pleitos de la Copa del Mundo, tiene la sensación de que pudo aportar un mejor juego al cuadro que dirige Janne Andersson.

"Al comienzo, los primeros partidos que vi, fueron diferentes porque siento que podría hacerlo mucho mejor que ellos, obviamente. Y aún siento eso", reflexionó en diálogo con ESPN.

"Pero hay un momento en que dices que debes dejar que lo hagan y que disfruten, porque de donde vengo no era bienvenido. Era diferente. Vine de un escenario diferente, crucé muchas cosas y me convertí en capitán de la selección de mi país. Más grande que eso, no puede ser", indicó el miembro de LA Galaxy.

Zlatan se retiró de la selección escandinava en el 2016 tras la Eurocopa y luego quiso sumarse al plantel que viajó a Rusia, pero el DT prefirió dejarlo al margen.