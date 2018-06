Dzemaili tras la clasificación de Suiza: "Podemos ser el equipo sorpresa del Mundial"

Blerim Dzemaili, mediocampista suizo elegido mejor jugador del partido ante Costa Rica por la FIFA, declaró que su selección puede ser "el equipo sorpresa" del Mundial de Rusia.

Después de clasificarse para la siguiente ronda tras empatar 2-2 ante ante los "ticos" este miércoles, el futbolista del conjunto helvético se mostró satisfecho por su actuación coronada con un gol y por la de sus compañeros.

"Tuve tres oportunidades contra Serbia y no las pude materializar. Cuando vi el balón, sentí la frustración de los últimos partidos y en ese tiro concentré toda mi energía y cuando entró estaba contentísimo. Este equipo puede hacer mucho. Este Mundial está lleno de sorpresas y podemos ser el equipo sorpresa del Mundial. Podemos hacerlo mejor", declaró.

"Costa Rica no nos ha sorprendido. El primer partido perdieron por un tiro libre y jugaron fantástico. En el segundo perdieron contra Brasil en el minuto 90+2'. Pensábamos que no iba a ser un partido fácil y no lo ha sido. Costa Rica ha jugado un partido buenísimo y les felicito. Lo hemos hecho muy bien, hemos pasado de la fase de grupos, en un grupo muy duro", agregó.

También habló sobre su portero Yann Sommer, que completó una buena actuación pese a ser responsable del empate con un autogol a los 90+3': "Ha jugado partido importantísimo y nos ha salvado. Tenemos un portero fantástico, pero tenemos a un buen equipo. No hemos perdido ni un partido en el Mundial y vamos a jugar con nuestro estilo. Podemos mejorar, no estamos contentos al cien por cien y podemos mejor".

Por último, se refirió a su próximo rival en octavos de final, Suecia: "Todos los que pasan la fase de grupos son equipos fuertes. Todos los que hayan conseguido pasar a la siguiente fase van a ser duros. Suecia ha progresado en el grupo de Alemania. Va a ser muy duro", concluyó.