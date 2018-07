Vladimir Petkovic, DT de Suiza: Dejemos que piensen que esta es la parte débil del cuadro

El técnico del cuadro helvético advirtió a las demás selecciones que no deben confiarse.

El técnico de Suiza, Vladimir Petkovic, comentó este lunes con ironía que no le importa que sus rivales piensen que forman parte del cuadro más débil dentro del Mundial de Rusia, donde disputarán su duelo por octavos de final ante Suecia.

"Dejemos que piensen de que es la parte débil, esperamos ser también una sorpresa de quienes nos han subestimado", advirtió el DT en conferencia de prensa.

Petkovic además se mostró optimista, destacando que todos sus jugadores están preparados y quiso quitarse de encima el aspecto de la responsabilidad, ya que si ganan sería la primera vez que Suiza accede a cuartos de final de una Copa del Mundo desde 1954, edición que organizó el país helvético.

"Los que me conocen saben que no suelo pensar en lo que puede ser o lo que ocurrió en el pasado. Lo importante es prepararnos bien para el partido de mañana y ganar, y no pensar que es en el objetivo final", declaró.

Suiza enfrentará a Suecia este martes a partir de las 10:00 horas en el Estadio Krestovski.