Antonio Alzamendi: A Uruguay lo complican más equipos como Egipto que grandes selecciones de Europa

El ex delantero uruguayo Antonio Alzamendi conversó con los Hijos de Putin de Radio Cooperativa del debut de la selección "charrúa" en el Mundial de Rusia 2018, asegurando que vivió con nerviosismo el triunfo por 1-0 sobre Egipto y dijo que este tipo de rivales complica más a "la Celeste".

"Con el gol creo que me dio hasta un mareo, mi señora lloraba porque estábamos con unos nervios. Fue un partido muy difícil, duro, bien planteado por Cuper. Tuvimos posibilidades, pero no se nos abría el partido. Estos son los duelos más jodidos del Mundial. En la primera fase lo más importante es no perder, pero mejor es ganar", confesó el ex River Plate.

"El gol fue un alivio para todos, porque creo que a Uruguay le vienen muy bien estos tres puntos. Nosotros los sudamericanos estamos más acostumbrados a jugar con equipos como España o Portugal que con rivales que no sabemos como juegan", agregó elogiando también el gran juego mostrado por las dos selecciones europeas.

En esa misma línea, indicó que "a nosotros nos complican equipos como Egipto, pero no te olvides que eliminamos a Italia e Inglaterra, ese tipo de selecciones no nos asustan".

Alzamendi, advirtió también que a Uruguay siempre le "costó, y que tengamos a (Luis) Suárez y (Edinson) Cavani es un plus muy importante que hace que los rivales se cuiden mucho. Pero el fútbol es de 11 y hemos mejorado con la pelota, pero Egipto se paró muy bien".

"Aparte, Uruguay no tiene esa proyección que muestra Chile con técnica, velocidad y buen juego, nuestro estilo nunca fue muy rápido y lúcido. Estos partidos te dejan fuera de un Mundial o te complican la clasificación", agregó.

Finalmente, expuso que "no me gusta que Chile no esté. Me desagradan las burlas que se hacen, ojalá hubiesen estado porque tienen un fútbol sensacional, pero el fútbol tiene estas cosas y a veces los buenos equipos se quedan afuera".