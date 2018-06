Luis Suárez: No necesitamos más motivación que enfrentar al campeón de Europa

El delantero uruguayo Luis Suárez, adelantó el duelo de octavos de final entre su selección y la de Portugal, reconoció la motivación con la que se vive y además palpitó de manera especial su enfrentamiento con Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia 2018.

El ariete, que ha enfrentado en varias ocasiones al capitán portugués destacó que "es especial enfrentar a Cristiano, pero la rivalidad es totalmente diferente acá. El sentimiento que tiene cada uno con su selección en especial y vamos a querer hacer lo mejor para ganr el partido".

Sobre el encuentro ante los dirigidos por Fernando Santos, Suárez aseguró que "nosotros no especulamos, hay que ganarle a todos. Queremos que Uruguay siga avanzando y esperamos hacerlo de la mejor manera".

Consultado por la poca historia que tienen los duelos entre charrúas y lusos, el atacante afirmó que "la historia la va a marcar el partido de mañana, venimos afrontando el mundial de la mejor forma posible y lo vamos a hacer en este lindo partido"

Finalmente, sobre su rendimiento personal en la Copa del Mundo, el "depredador" señaló que "me siento mejor que en el primer partido, lo cuál no es muy difícil (risas). Lo he conversado con el grupo y no necesitamos más motivación que enfrentar al campeón de Europa".