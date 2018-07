Oscar Tabárez: De mi parte no hay ningún reproche hacia los jugadores

"Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida", agregó.

El entrenador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, reconoció la superioridad de Francia, que logró el pase a las semifinales del Mundial de Rusia 2018 aunque destacó el esfuerzo de sus jugadores para los que no tiene "ningún reproche".

"Nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida. La mirada bien alta, porque de mi parte ningún reproche. Sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol", dijo el seleccionador de Uruguay, que reclamó un talante positivo para el futuro.

"El intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo. Sé que Uruguay va a continuar su cultura futbolística, su historia. Hay cosas positivas, indiscutibles, no quiere decir que las sigamos haciendo los que estamos ahora. Tristeza por no concretar lo que soñábamos", destacó Tabárez.

"Todos los partidos de jugar a morir es así, es una cuestión de detalles. El primer gol es un detalle. Hacía no sé cuánto que no nos hacían goles desde esa situación. Hoy no pudimos remontar. En el día de hoy el equipo rival hizo mejor las cosas, yo veo la eliminación por ese lado", resumió el preparador del conjunto uruguayo, que alentó a mantener la línea iniciada en este equipo.

"Positivo es lo que venimos intentando desde hace tiempo, de vez en cuando hemos logrado algo. Hoy lo único que se terminó fue un sueño. Van a venir partidos de preparación, una Copa América, el inicio de una nueva fase de clasificación. Hay que perseguirlos y tratar de concretarlos", añadió el técnico, que se mostró comprensivo con la decepción de los aficionados, pero que recordó las decepciones mayores sufridas en esta edición del Mundial por otros favoritos.

"Las derrotas se tienen que sentir en un país de tradición futbolística. ¿Cuántos equipos de la elite del fútbol mundial se fueron antes que nosotros? Duele, pero creo que ni siquiera tenemos derecho a ser dramáticos. Nuestra realidad es esta", asumió el seleccionador de Uruguay.

Tabárez se negó a responsabilizar al meta Fernando Muslera por su error en el segundo gol. "Jamás me voy a lavar las manos con ningún futbolista. Ese tema solo lo hablo en el vestuario con Fernando Muslera".

El técnico uruguayo alentó a valorar y disfrutar por lo hecho con su equipo nacional en Rusia 2018. "No necesariamente con nosotros. la gente es la que tiene esos sueños. Ahora están 'shockeadas'. A nivel futbolístico, que crezcan los sueños siempre. De eso se trata. No se termina nada. Por suerte, el fútbol y la competición tiene una continuidad. Ninguna actividad humana en paz convoca tanta gente como un Campeonato del Mundo en los estadios, detrás de los televisores, es una fiesta".