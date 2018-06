Oscar Tabárez defendió desempeño de Suárez ante Egipto: Hubo días que Pelé no tuvo su nivel

Oscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, defendió a su jugador Luis Suárez, que no estuvo muy acertado ante Egipto, y declaró que otras estrellas como Pelé o Maradona también tuvieron un mal día.

"A la pregunta de qué le pasó a Suárez que no jugó bien, pues no lo sé. No puedo especular. Aparte, en partidos que no tuvieron su nivel vi a Pelé, a Maradona y a muchas glorias. No es un pecado, pero pese a que pueden tener razón en el análisis, coincidirán que Luis Suárez tuvo tres oportunidades y algunas generadas por él", declaró.

"El portero le sacó tres pelotas. Eso pasa en las historias de los goleadores, que hay rachas. A veces el arco está grande y a veces pequeño. Eso no me preocupa demasiado. Sabemos del potencial de Suárez y estamos tranquilos", agregó.

Tabárez analizó la victoria de Uruguay y reconoció que en el primer tiempo su equipo equivocó "el camino" hacia la portería rival porque su rival estuvo muy ordenado defensivamente.

Además, declaró que su equipo se equivocó con los pases largos y dijo que en el segundo tiempo el cuadro charrúa corrigió esos fallos y tuvo muchas más oportunidades.

"Encontramos resistencia en el rival y un portero que tuvo una buena actuación. Ganar de esta manera, nos dice cuál es el camino para los partidos siguientes. Tener mucha actitud, mucha solidaridad en el campo e intentar jugar sin perder el orden. Esto es fútbol y en los próximos partidos, como conocemos a estos futbolistas, se solucionarán e iremos avanzando en el torneo", señaló.