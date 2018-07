Sebastián Abreu: No me imagino a Uruguay sin el "Maestro" Tabárez

El ex seleccionado uruguayo, Sebastián Abreu, conversó este jueves con Los Hijos de Putin de Radio Cooperativa y analizó el encuentro de la celeste ante Francia por los cuartos de final de Rusia 2018, el proceso de Oscar Tabárez al mando de la selección y su recordado penal ante Ghana, que le dio el paso a la "celeste" a semifinales en Sudáfrica 2010.

Abreu, comenzó analizando el cometido de los "charrúas" en la Copa del Mundo y destacó: "el hecho de ver a Uruguay sólido, dentro de su estilo y su estructura futbolística. Da mucha tranquilidad que hayan mantenido la competitividad".

En cuanto al entrenador charrúa, aseguró: "Lo que hace diferente a Tabárez es que se ha preparado para desarrollar un proyecto y lo aplicó en nuestro fútbol", agregando que "se le dio la posibilidad el 2006, clasificó al Mundial de Sudáfrica, hizo una buena Copa y ser campéon de América el año siguiente, consolidó la idea y convenció a los dirigentes que era la línea a seguir".

Acerca del mismo tema añadió que "no me imagino a Uruguay sin el 'Maestro' Tabárez, además no está contemplado ni a nivel directriz, ni social, ni deportivo, ni personal. Ya está planificada la próxima Copa América y el inicio de las clasificatorias. Si no surge algo extraño, seguiremos disfrutando de la mano de él".

El duelo ante Francia y recuerdos de Sudáfrica

Sobre el mítico penal que picó ante Ghana en los cuartos de final de la cita planetaria en Sudáfrica, el hoy atacante de Magallanes señaló que "tomé la decisión en el transcurso de los penales. Sentía responsabilidad, para que Uruguay clasificara después de 40 años a una semifinal de Copa del Mundo, pero, el momento estaba en mi cabeza hace muchos años. Sabía que el destino me iba a presentar un momento así de marcante".

Por otra parte, sobre el encuentro ante Francia por la ronda de los ocho mejores en Rusia, afirmó que "veo parejo el partido, dos estilos diferentes, con cosas similares como el contrataque, pero para tener el partido acorde de nuestra necesidad, tiene que ser un partido lento, aburrido, chato e invitarlos a nuestro campo, para que sus laterales se proyecten de manera exagerada y nosotros jugar de contra".

Finalmente, a pesar de no querer adelantarse a los hechos, reconoció que "nunca he visto a Uruguay en una final del Mundial y si se diera la opción, me gustaría estar disfrutándolo con mi familia de manera directa (en Rusia)", cerró.