Andy Murray duda sobre su nivel en la antesala de Queen's

El tenista británico Andy Murray (157° de la ATP) admitió, en una entrevista facilitada por el torneo de Queen's, que está "con muchas ganas de volver a la competición", pero que el regreso de una lesión de tanta duración no es fácil porque "nunca se sabe cuándo se está realmente preparado".

"Hace once meses que no compito, así que, obviamente, estoy con muchas ganas. Hay muchas dudas cuando no has jugado en tanto tiempo. Volver de una lesión siempre hace que te replantees cosas. Nunca sabes cuándo vas a estar preparado, pero espero con ganas salir ahí, competir y jugar bien", añadió el escocés.

Murray, que lleva ya varios días preparándose en las pistas de Queen's, aseguró que volvió a jugar sets completos desde hace una semana y que habrá jugado "unos siete u ocho" desde entonces.

"Quiero ver cómo me siento el día después de jugar un par de sets con Cameron Norrie. Mis fisioterapeutas me analizaron esta mañana para asegurarse de que no ha habido ningún problema y de que no he perdido movilidad en la cadera. No ha sido el caso. Ha sido todo positivo", agregó.

En primera ronda, el exnúmero uno del mundo se encontrará con el australiano Nick Kyrgios (24°), quien reapareció en el torneo de Stuttgart (Alemania) esta semana, tras dos meses sin disputar un partido de individuales.