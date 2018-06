Andy Murray: No jugaré tres o cuatro años más si no soy competitivo

El tenista escocés Andy Murray (156° de la ATP) reconoció este viernes en rueda de prensa previa a Wimbledon que no seguirá jugando al tenis durante "tres o cuatro años más" si no se siente "competitivo" o si tiene "dolor".

"No voy a jugar durante tres o cuatro años si no disfruto, si tengo dolor. Si tengo que parar, me dolerá, porque amo el tenis, me gusta verlo, jugarlo, viajar... Quiero jugar todo lo que pueda y me permita mi cuerpo", explicó.

Murray, de 31 años, volvió hace unas semanas al circuito, tras 11 meses parado por una serie de problemas físicos que desembocaron en una operación de cadera el pasado mes de enero.

El británico volvió con derrota en Queen's, pero la semana pasada logró llevarse una victoria ante el suizo Stan Wawrinka (225°) en Eastbourne, antes de su próximo debut en Wimbledon, donde se medirá al francés Benoit Paire (48°).

"Estoy emocionado porque hace cuatro o cinco semanas no sabría si podría estar aquí ni el nivel que tendría. Estos días tengo que estar muy atento de cómo reacciona mi cuerpo y qué es lo mejor para mía cada día. No sabes cómo te vas a sentir después de cada partido. Tengo que ser inteligente", matizó.

El de Dunblane también fue cuestionado por la final de Wimbledon 2008 entre el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, la cual calificó como un partido "brillante" y "uno de los mejores partidos de la historia" por "los jugadores involucrados" y "porque era Wimbledon".