Caroline Wozniacki reveló que le diagnosticaron artritis antes del US Open

La número 3 del ranking WTA, Caroline Wozniacki, contó que fue diagnosticada con artritis reumatoide en la previa al US Open, luego de ponerle punto final a su temporada este jueves con una derrota en el WTA Finals ante la ucraniana Elina Svitolina (7ª).

"He tenido mucho para digerir. Después del US Open tuve que pensar bien en lo que estaba sucediendo. Ahí lo noté en realidad y fui a ver a uno de los mejores doctores para comenzar mi tratamiento", contó en declaraciones que reproduce la WTA.

"No es algo ideal para nadie y pienso que cuando eres un atleta profesional, lo es mucho menos, pero finalmente encuentras un plan, te das cuenta de lo que haces, investigas, y por suerte hay varias cosas que se pueden hacer al respecto", añadió sobre su enfermedad.

"Solo tienes que moverte hacia adelante y trabajarlo, darte cuenta como manejar y vivir con ello. Así es. Estoy muy orgullosa de cuan positiva he sido con ello, tratando de que no me deje impedida".

La danesa reveló que comenzó a sentir fatiga después de Wimbledon y una mañana despertó sin poder levantar sus brazos por sobre la cabeza. Después de hablar con doctores en Montreal, recibió el diagnóstico de que tiene artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que causa hinchazón en las articulaciones y fatiga.

Wozniacki se trata con medicamentos y trabajos que le permiten administrar la enfermedad con el fin de que ésta no afecte su carrera. Desde que fue diagnosticada en agosto, ganó el Abierto de China y clasificó a las WTA Finals, donde defendía su título, pero perdió en primera ronda.