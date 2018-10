Un enorme Christian Garín remontó ante Carlos Berlocq y se metió a la final en Santo Domingo

Un enorme Christian Garín (121° del ránking ATP) logró remontar un complicado partido ante el argentino Carlos Berlocq (138°), imponiéndose por tres sets para instalarse en la final del Challenger de Santo Domingo.

El tenista chileno trabajó durante dos horas y 47 minutos para doblegar al trasandino por parciales de 5-7, 7-6(4) y 6-1.

El partido de Garín no comenzó bien. Un quiebre en su primer servicio hacía presagiar una jornada compleja y aunque pudo revertirlo rápidamente, perdió sus últimos dos saques de la primera manga y perdió el set.

El segundo parcial fue similar. Ambos tenistas cedieron dos veces su servicio por lo que todo se definió en el tie break donde el chileno se mostró más solido para llevar la definición a la tercera manga.

Allí, Garín estuvo intratable. Mostrando el nivel que venía exhibiendo desde el Challenger de Campinas donde celebró el título la semana pasada, el chileno perdió un solo juego para quedarse con el partido y el boleto a la final.

El rival del chileno en el duelo decisivo saldrá del choque que jugarán esta noche Pedka Krstin (186°) o Federico Delbonis (81°).

El paso a la final le significa a Garín trepar hasta el lugar 108 del ránking mundial.

Tras el encuentro, el tenista nacional dijo que "fue un partido muy difícil, él (Berlocq) es un gran luchador, peleó cada punto. Estoy muy feliz de estar de nuevo en una final. Ahora me siento cansado, pero espero recuperarme para estar bien para mañana".

Your first finalist in Santo Domingo.... 🇨🇱 Christian Garin!



✅ 2 MP saved

✅ Win streak to 9 straight

✅ Back-to-back finals pic.twitter.com/5klZZ1S8cF