Toni Nadal: Marcelo Ríos era un gran tenista dentro de la cancha, pero de carácter difícil

El entrenador y preparador físico español, Toni Nadal, destacó a los últimos grandes referentes del tenis chileno en conversación con La Tercera, resaltando el nivel y la particular personalidad de Marcelo Ríos.

Sobre el "Chino", el técnico hispano dijo que era "dentro de la cancha, un gran tenista; fuera, un carácter difícil", agregando que "si hablamos de tenis, hay que decir que fue un gran jugador. Tenía una gran habilidad y una desarrollada concepción del tenis, elevada".

"Y al final de su carrera vio que gente con mucho menos tenis que él empezaba a ganar títulos y a subir en el ranking hasta ganarle, y se desmoronó. Supongo que eso le frustró un poco. Pero Chile tiene más que a Ríos. Para mí, Nicolás Massú y Fernando González marcaron una época en el tenis chileno".

En relación al viñamarino, el tío y entrenador de Rafael Nadal dijo que "con Massú, por ejemplo, tuve una gran relación, entrañable. Además, fue un gran jugador. Tuvo como clímax de su carrera las medallas olímpicas. González fue un poco más completo, estuvo años dentro de los mejores. Al final los problemas físicos lo apartaron de la élite. Tengo recuerdos de muy buenos partidos de Rafa contra González. Algunas le ganamos, otras ganó él".

Sobre las preseas olímpicas obtenidas en Atenas 2004, Nadal dijo: "Que ganaran esas medallas de oro fue una sorpresa para el mundo. En el papel había otros de mejor ranking y más laureados. Ellos ganaron bien porque tuvieron más coraje. Y después, recuerdo la final que hicieron González contra Rafael en 2008 para la medalla de oro", afirmó.

El técnico español indicó acerca de la final olímpica entre Rafa y "Mano de Pierda" que "fue muy difícil. Estaba muy nervioso, sabíamos que jugábamos contra un rival muy complicado. En aquellos momentos, González era uno de los mejores del circuito, no era nada de fácil ganarle. Al final, Rafael pudo ganar en tres sets, 6-3, 7-6 y 6-3. Recuerdo que fue un partido muy duro y largo, como todos los que jugabas contra Fernando González, de intensidad, complicados, duros. Recuerdo que Rafa me dijo que esa final fue de las más importantes de su carrera. Lo tomamos con esa importancia, porque era un título que no habíamos logrado, los Juegos Olímpicos".