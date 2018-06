Christian Garín en Wimbledon: Me siento capaz de jugar con cualquiera

El tenista nacional Christian Garín (169° de la ATP) se mostró confiado de cara al sorteo del cuadro principal de Wimbledon, al cual accedió luego de imponerse en las clasificaciones con un sólido juego.

"Estoy jugando muy bien. Ya pasé la qualy, que era un objetivo que tenía este año y ahora me siento bien. Ya sé qué es jugar en Wimbledon, el año pasado jugué con Jack Sock, tuve muchas opciones y ahora espero que sea un gran torneo para mí", declaró desde Londres en diálogo exclusivo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"De momento el torneo está siendo bueno, he ido de menos a más; ahora tengo tres días para entrenar, pensar, y en el sorteo no estoy pensando mucho, me siento bien y capaz de jugar con cualquiera", agregó.

"Estoy muy feliz por cómo fui jugando partido a partido, llegueéun día antes de la qualy y tuve una adaptación buenísima, antes de ayer enfrenté a -Nicolas- Mahut, un jugador de pasto, y ese partido me dejó con mucho ritmo", reflexionó Garín.

Luego, recordó la victoria de este jueves ante el polaco Hubert Hurkacz (123°): "Cada vez voy jugando mejor, ganar en tres sets me ayuda físicamente, me sentí más completo y tenísticamente me siento más cómodo".

"Estoy jugando mucho más agresivo, estoy confiando mucho más en mí, me he dado cuenta de muchas cosas externas que me han hecho crecer, madurar y querer ponerme objetivos torneo por torneo, eso me ha ayudado a ser más competitivo y valorar lo que puedo hacer en el tenis, he tenido un buen año, todavía queda mucho y puedo hacerlo mejor", cerró.

Garín conocerá a su rival de primera ronda luego del sorteo a realizarse el viernes a las 06:00 horas (10:00 GMT).