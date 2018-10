Christian Garín tras lograr el título en Brasil: Sería bueno llegar al top 100, pero no me importa mucho

Foto: www.institutosports.com.br

El tenista nacional Christian Garín (140°), se mostró feliz por obtener este domingo el título del Challenger de Campinas, tras vencer en la final al argentino Federico Delbonis (91°), aunque reconoció que no está preocupado por llegar pronto al "top 100".

"Para mí el 100 es sólo un número, la verdad es que yo quiero llegar hasta donde me alcance mi tenis y seguir creciendo todos los días. Sería bueno llegar al 100, pero no me importa mucho", declaró Garín tras el encuentro en Sao Paulo en diálogo con el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Patricio de la Barra.

Además, reconoció que "estoy encontrando mi forma de jugar, eso me tiene muy contento. Hoy estuve como toda la semana, muy fino con el saque y muy seguro con mi derecha y eso me ayudó en los momentos difíciles, aunque fue complejo recordar las tres finales que había perdido en el año".

Finalmente, el criollo no quiso referirse al encuentro que nuestro país sostendrá en febrero ante Austria por Copa Davis y aseguró que "por ahora prefiero pensar en los torneos que me quedan este año", cerró.