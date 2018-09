Massú y el desafío ante Austria: Es un equipo completo y debemos ir lo mejor preparados posible

Chile enfrentará a Austria los primeros días de febrero de 2019 por el repechaje de la edición 2019 de la Copa Davis. Con el objetivo de ingresar al Grupo Mundial, el capitán del equipo nacional Nicolás Massú compartió su análisis sobre los rivales, en los que ve un equipo "bastante completo" y ante los que sus dirigidos deberán aplicarse a fondo para tener chances de triunfar.

"Tienen un jugador que está top ten en singles, tienen jugadores que están top ten en dobles, tienen dos jugadores alrededor de los puestos 120-130°, entonces es un equipo bastante completo que se hace más fuerte también por el hecho de que juegan de local", aseguró el medallista olímpico en contaco con Al Aire Libre en Cooperativa.

En cuanto a su propia escuadra, Massú consideró que "tenemos que ir lo mejor preparados posible, hacer una buena planificación, ojalá que los jugadores llegen ganando partidos y lo más importante es que lleguen sanos, para que seamos el equipo completo".

Para el viñamarino, a pesar de la diferencia en los ránkings entre jugadores de cada selección, donde se ve mejor Austria, existe una sensación positiva sobre esta llave porque "al pasar de los años nos hemos hecho mejores".

"Creo que ya estamos jugando instancias importantes y seguramente de aquí en adelante vamos a estar peleando muchas instancias como estas y más importantes todavía", aseguró.

La superficie en el que se llevará a cabo el cruce influirá en la preparación en la que piensa Massú, quien de momento sí tiene claro que todo se dará en un recinto techado.

"En el caso de Austria tengo casi seguridad de que se va a jugar en cancha indoor, cerrada por el tema del tiempo, allá va a ser invierno cuando juguemos. Ahora hay que esperar a ver si ponen superficie rápida, arcilla, cemento. Hay varias variables ahí porque vienen los jugadores de Austrialia (del Grand Slam), entonces eso hay que verlo con claridad", adelantó.

Respecto al nuevo formato de la competencia y la posibilidad que recibió Chile para acceder al Grupo Mundial, el ex tenista señaló que "es estar favorecido o no depende", ya que todo este proceso se podrá resumir como positivo o no tras vivirlo.

"Osea hablar antes de esto no lo sabemos porque no lo hemos experimentado", aseveró.