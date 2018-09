Europa tomó ventaja en inicio de la Laver Cup pese a caída de Federer y Djokovic en dobles

Europa tomó ventaja ante el Resto del Mundo en la intensa jornada inaugural de la Laver Cup, torneo de exhibición que se disputa en Chicago, Estados Unidos. El equipo que dirige Bjorn Borg quedó 3-1 arriba tras ganar los tres singles y perder el dobles en el que jugaron el suizo Roger Federer (2º de la ATP) y el serbio Novak Djokovic (3º).

El primer duelo del certamen -que se juega sobre pista dura y bajo techo- fue entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el estadounidense Frances Tiafoe con victoria del europeo por 6-1 y 6-4.

El segundo punto para los del Viejo Continente lo aportó el británico Kyle Edmund al vencer al estadounidense Jack Sock por 6-4, 5-7 y 10-6 (en el súper tie break).

Ya en horario estelar, el belga David Goffin logró el tercer punto para Europa en su enfrentamiento con el argentino Diego Schwartzmann al que venciò por 6-4, 4-6 y 11-9.

El único descuento del equipo capitaneado por John McEnroe llegó en el duelo más esperado de la jornada que terminó con victoria, en el dobles, del estadounidense Jack Sock (17º) y el sudafricano Kevin Anderson (9º) por 7-6 (5), 3-6 y 6-10 sobre Federer y Djokovic.

La acción del certamen que tiene al chileno Nicolás Jarry (46º) como primer suplente y participante activo de todas las actividades, continuará este sábado y podrás seguirla en AlAireLibre.cl.

