Boris Becker: Los cuatro grandes del tenis ya no existen

El alemán Boris Becker, ex número uno del mundo, director deportivo del tenis masculino de la Federación Alemana y ex campeón de Wimbledon, entrenador del serbio Novak Djokovic, lo tiene claro. "Los cuatro grandes no existen ya", dice en una entrevista conjunta en París gestionada por Eurosport.

Actual comentarista de esta cadena en la que el teutón trabaja como comentarista y en la que Roland Garros se ve íntegramente, con 250 horas de tenis en directo, Becker está convencido de que el nuevo orden está comenzando a hacerse notar. "Creo que los medios de comunicación deportivos tienen que acostumbrarse al hecho de que los cuatro grandes ya no existen", dijo.

"Es un momento difícil para ellos porque siguen refiriéndose a los jóvenes como la próxima generación. Pero con Alexander Zverev y Dominic Thiem hay dos que, no sólo han consolidado su lugar en el 'top 10', sino que ambos lo han confirmado por segundo o tercer año. Así que, los medios de comunicación tienen que inventar nuevos términos para describirlos", añadió.

No obstante, Becker cree que igualar los 10 títulos ganados por Rafael Nadal es un hito que nadie conseguirá. "Creo que es poco probable. Porque además, no sólo ganó diez, sino que llegó a diez finales", apuntó. "La mayoría de los jugadores perderían una o dos, pero no él ha perdido ninguna. Y esa es una estadística excepcional. Así que para decirlo brevemente, no lo creo".

El alemán defiende además la decisión del suizo Roger Federer del saltarse el Grand Slam de tierra. "Tiene derecho a tomar su propia decisión. Creo que hizo tanto por este deporte que no deberíamos cuestionar sus ambiciones o el hecho de que tiene que cuidar de sí mismo en primer lugar, para que pueda tener una oportunidad en Wimbledon. Tiene 36 años, así que tiene que hacer algunos sacrificios", dijo.

Becker considera que en este Roland Garros, Djokovic puede tener su gran oportunidad. "Creo que está en el camino. Ha ganado todos los partidos de Roland Garros, menos uno, en sets consecutivos. Creo que eso habla por sí mismo", dijo.

Respecto al tenis femenino, Becker ve en la rumana Simona Halep como una de las favoritas este año en París. "Perdió contra una jugadora (Wozniacki) en Melbourne que ya había pasado por la experiencia de perder la final del Grand Slam antes de ganar una. Personalmente, creo que la arcilla es su mejor superficie, así que no me sorprendería volver a verla en la final", dijo.