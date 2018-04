Comité Olímpico de Chile aprobó crear nueva federación de tenis

El Comité Olímpico de Chile aprobó la posibilidad de crear una nueva federación de tenis para así resolver la crisis orgánica que vive la Fetech desde diciembre de 2016, fecha en que el Instituto Nacional del Deporte impuso una administración externa.

La actual Federación tiene deudas con variados acreedores, entre los que se cuentan el Servicio de Impuestos Internos.

En medio de ese escenario, desde el Comité decidieron buscar una solución y de momento la propuesta de crear una nueva federación toma fuerza, tal como informa este miércoles El Mercurio.

En la publicación se explica se formó una comisión integrada por cinco personas, entre ellas, Roberto Ossandón, aspirante a presidir el nuevo organismo. Esta mesa deberá elaborar los estatutos y llamar a elecciones, no obstante, la situación no es cómoda a nivel internacional, dado que si se disuelve la federación existente, la nueva entidad deberá ser aceptada por la ITF.

Esto podría tener consecuencias en los equipos chilenos de Copa Davis y Copa Federación, dado que por ser una federación nueva, ambos elencos perderían su categoría y deberían comenzar desde los niveles más bajos de las respectivas competiciones.

No obstante, Ossandón aseguró que no hay peligro: "He leído el estatuto de la ITF y no hay ningún peligro de perjudicarnos deportivamente. No hay otra solución que partir de cero con una nueva federación", dijo.