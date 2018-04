Presidente del Coch: No creo que haya alguna sanción deportiva para el tenis

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, se refirió este jueves a la grave crisis que atraviesa la Federación de Tenis de Chile, organismo pasa por serios problemas económicos, afirmando que ve como poco probable que haya alguna sanción deportiva para nuestro país.

Al respecto, Mujica dijo que "me acaba de pedir una reunión urgente el presidente de la Federación Internacional de Tenis. Yo hablé por teléfono con él y me dijo 'tienes todo nuestro apoyo para sacar adelante el problema de su federación', por lo que yo creo que deportivamente no tendremos ningún problema".

En relación a los problemas de la federación, el timonel del organismo olímpico afirmó que "en un año y medio no ha pasado nada. La administración sigue deficiente, están con una deuda con el Servicio de Impuestos Internos que sigue aumentando por intereses, multas y reajustes, y eso fue lo que nos llevó a convocar a lo que llaman la 'familia del tenis', a quienes les planteé dos opciones: la primera es que se mantenga la actual federación y la otra es desafiliar a la actual federación y afiliar a una nueva que se cree llamando a elecciones y creando nuevos estatutos. Los que estaban aquí acordaron todos que seguir con la que está es impresentable".

Por último, Mujica indicó en la misma línea que "se ha querido decir que nosotros avalamos que las actuales deudas no se paguen y eso es absolutamente falso. En primer lugar porque ellos no son acreedores nuestros, sino que de la federación. Además no vamos a avalar una deuda que se tiene con Impuestos Internos, porque el que le debe plata a ellos lo tiene que pagar. No tenemos por qué pagarla nosotros, no tenemos nada que ver con esa deuda".

Por su parte, la ministra del Deporte, Pauline Kantor, aseguró al respecto que "lo importante es que acá hay actores que están trabajando para buscar una solución para el tenis. Es una crisis que lleva ya varios años y hacerse cargo. La propuesta que se presente tiene que ser una solución integral que aborde el problema en su totalidad. Eso implica también hacerse cargo de las deudas con las soluciones que ellos puedan proponer".