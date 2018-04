Del Potro inauguró un complejo de tenis que lleva su nombre

El tenista argentino Juan Martín del Potro (6° del Ranking ATP) inauguró este jueves un complejo de tenis que lleva su nombre y está ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El complejo inaugurado por el tasildense se encuentra dentro del barrio cerrado Haras del Sur, consta de seis canchas de arcilla y en los próximos meses se construirán seis más.

"Cuando se trabaja en familia me gusta mucho más, cuando compartimos valores es mucho más lindo y más fácil trabajar juntos. Es lo que hago en mí día a día y también lo hacen con este tipo de emprendimientos. No me fue tan difícil tomar la decisión de encarar este desafío juntos", señaló "Delpo" en conferencia de prensa.

"La Torre" sostuvo además que le importa poco su posición en la clasificación y que tener posibilidades de ser el mejor del ATP no le genera adrenalina ni una motivación extra.

"Me encantaría ser el número uno, pero la verdad que cuando estaba 1.000 no me sentía 1.000 y ahora estoy seis y, teniendo en cuenta mi recorrido, vale mucho más que un número en el ránking", explicó.

Del Potro confirmó de paso su participación en los próximos torneos ATP de Roma, Madrid y en el Grand Slam Roland Garros.