Juan Martín del Potro se bajó de la Laver Cup

El tenista argentino Juan Martín del Potro (4° de la ATP) confirmó que no participará de la Laver Cup, torneo que enfrenta a los equipos de Europa y el Resto del Mundo y que tiene entre los nominados al chileno Nicolás Jarry (46°).

El tenista trasandino dio a conocer el resto de su temporada y no incluyó el creciente certamen que se disputará en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

A su vez, en la web oficial del torneo confirmaron la salida del equipo del argentino al sacarlo de la nómina de jugadores, en la que está incluido el chileno Nicolás Jarry como suplente.

Así, será Frances Tiafoe (40°) el que ocupará el lugar de Del Potro entre los titulares.

De esta forma, y debido a que los estadounidense John Isner y Jack Sock vienen saliendo de respectivas lesiones, el jugador nacional tiene chances de jugar en la Copa Laver.

Hola! Este será mi calendario para las próximas semanas. 💪



Here’s my schedule for the next few weeks. pic.twitter.com/BJX4FIPVSr