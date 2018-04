Marcelo Ríos: Mi personalidad no calza con el periodismo, no calza en este país

Marcelo Ríos, ex tenista y primer latinoamericano en ser número uno en el ránking ATP, concedió una extensa entrevista con La Tercera y reveló detalles sobre su presente en el equipo en Copa Davis y su conflicto con la prensa nacional.

"Mi personalidad no calza con el periodismo, no calza en este país. Lamentablemente me crie solo. Me crie en una selva, solo y como me trató el mundo. dicen que digo todo muy de frente y que no tengo filtro. No es que no tenga filtro, yo siento que no tengo nadie que me mande", argumentó Ríos.

Del mismo modo, se refirió a su forma de hablar y cuestionó a aquellos que lo juzgan por hablar con garabatos.

"Quizás digo muchos garabatos, pero también nos hacemos los cartuchos. El chileno habla con garabatos. No estoy dando una razón para decir que esté bien o mal. Es mi manera de ser", sostuvo.

No obstante, admitió que el insulto que realizó contra los periodistas fue un error, porque "los metí a todos en el mismo saco.

"Meto a los que me han hecho daño: farándula, deporte", comentó, aunque remarcó que "me arrepiento de lo que hice, pero no estoy arrepentido de que no me gusten los periodistas".

"En Chile, a los ídolos no los sabemos cuidar"

Ríos también manifestó su malestar por el trato que se le da en el país a los deportistas exitosos, asegurando que "en Chile se juzga mucho a los que le va bien o tienen éxito".

"En Chile, a los ídolos no los sabemos cuidar. No es que sea por mí. El otro día leía lo de Pinilla, cuando quiso cambiar de camiseta. No sé si fue una mariconada o no. Igual lo digo más por Vidal", señaló.

"Vidal chocó curado, pero es su vida personal. Yo tengo el concepto de que si el gallo es bueno y rinde en la cancha, da lo mismo. El hueón rindió, ganó la Copa América. Antes lo destrozaron. Que era alcohólico, que la señora era ludópata, que él también...En Chile se juzga mucho a los que les va bien o tienen éxito", argumentó.

"Sigo en Copa Davis"

Por último, Ríos, quien resaltó que pagó de su bolsillo la multa impuesta por la Federación por el insulto a los periodistas, manifestó que continuará colaborando con Nicolás Massú en el equipo de Copa Davis.

Además, volvió a remarcar que Nicolás Jarry (64°) debería ganar más fácil con su saque, aunque indicó que "no le veo pifias. Quizás le falta roce internacional: pegarse un rajazo y ganarle a un tipo 10 y meterse".

Finalmente, dijo que el suizo Roger Federer (2°) es "lejos" el mejor tenista de la historia.

"Tuve una muy buena relación con él. Te muestro el físico de él, que no es el de un deportista, y el hueón gana. Para mí, es uno de los mejores deporistas de la historia", sentenció.