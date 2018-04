Sharapova competirá en el Mubadala Silicon Valley Classic de California

La tenista rusa Maria Sharapova (42ª de la WTA) anunció que estará presente este año en el Mubadala Silicon Valley Classic que se disputará a fines de julio y comienzos de agosto en California.

El campeonato se movió desde Stanford a San José y es el primer evento en las series US Open, que abren el camino hacia el Grand Slam que se disputa en cancha dura desde el 27 de agosto.

Este torneo fue disputado por primera vez en 1971 y tiene en su palmarés a campeonas como Serena Williams, Lindsay Davenport, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Andrea Jaeger, Mónica Seles, Martina Hingis y Venus Williams.

We’re thrilled to announce that five-time Grand Slam champion @MariaSharapova has committed to play in San Jose this year.



Ticket packages are on sale now!



🎟: https://t.co/29gJRgVnfp pic.twitter.com/IFSoPpRkbj