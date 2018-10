Coach de Dominic Thiem: Nicolás Jarry puede ser top 10 o top 20 en dos años

Con una gran trayectoria como entrenador, Günther Bresnik es actualmente coach del austriaco Dominic Thiem, rival de Chile en la próxima serie de Copa Davis, en febrero de 2019, y como tal tuvo palabras para el actual número uno nacional, Nicolás Jarry.

Y Bresnik no escatimó elogios para el nieto de Jaime Fillol: "Veo que en menos de dos años podría ser top 10 o top 20 al menos. Es alto, tiene muy bien servicio, buena educación técnica, viene de familia ligada al tenis... Todo eso le da mucha ventaja", comentó el entrenador en diálogo con El Mercurio.

"Jugó muy bien contra Dominic. Fu un partido muy cerrado y Jarry jugó al límite. Luego perdió ante Basilashvili, quizás estaría algo cansado. Pero la forma en que jugó contra Dominic es el estilo de tenis del futuro: buen saque y golpes fuertes desde ambos lados. No hay duda de que Jarry llegará aún más alto. Este año ya estuvo en los Grand Slam y en la Copa Laver. McEnroe no lo habría convocado si no le viera potencial y condiciones", añadió.

Respecto a la Copa Davis, Bresnik, quien fuera entrenador de Boris Becker, dijo que Thiem "si no está lesionado o enfermo, jugará. Veo más posible que Dominic gane sus dos singles a que Jarry gane los suyos. Y creo que el doble está 50/50. Es una serie difícil que pinta para terminar 3-2, aunque Austria es favorita porque tiene un equipo más completo".

"Garín es un buen jugador, lo recuerdo de cuando ganó Roland Garros en juniors. Es un buen jugador, del nivel del segundo de Austria que puede ser Dennis Novak o Gerald Melzer", agregó.

Por último, tuvo palabras para Marcelo Ríos: "Debe ser el mejor jugador que he visto en los últimos 30 años entre los que no ganaron un Grand Slam. Me impresionó como le pegaba a la pelota, aunque me decepcionó su manera de ser. No es que fuese descortés, pero sí que era introvertido", comentó.