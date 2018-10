Nicolás Jarry logró el triunfo más importante de su carrera tras vencer a Marin Cilic en Shanghai

El tenista chileno Nicolás Jarry (48° del ránking) obtuvo este martes el triunfo más importante de su carrera, tras derrotar en segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai al croata Marin Cilic, número seis del ránking ATP.

El nieto de Jaime Fillol dio una dura batalla para imponerse por parciales de 2-6, 7-6 (6) y 7-5 ante uno de los favoritos del torneo, que llegó a tener dos puntos de partido.

El nacional no comenzó de la mejor manera, ya que en el primer set le quebraron el servicio en el segundo juego y después nuevamente en el séptimo, cayendo por un rotundo 2-6.

Sin embargo, en la segunda manga la primera raqueta del país mejoró y se mostró sólido con su servicio, pudiendo salvar un match point en el noveno game cuando el europeo estaba en ventaja de 5-4.

El marcador terminó 6-6 y se debió definir todo en el tie break, instancia en la que Cilic nuevamente estuvo a un punto de llevarse el compromiso, pero Jarry fue más efectivo y terminó ganando por 8-6.

En el parcial definitivo, el balcánico doblegó el saque del chileno y quedó en ventaja en el quinto juego, aunque el nacional pudo quebrarlo de vuelta en el décimo para emparejar las cosas 5-5.

Luego de que Jarry confirmara su saque, todo indicaba que otra vez habría instancia de desempate. Finalmente el número uno de Chile le rompió el saque al croata para llevarse el partido.

Ahora, el nacional deberá medirse ante el ganador de la llave entre el inglés Kyle Edmund (14º) y el italiano Andreas Seppi (47°). A este último, Julio Peralta lo venció en esta misma jornada en la primera ronda de dobles del certamen chino.

Biggest career win for @NicoJarry, taking out former semi-finalist Cilic 2-6 7-6(6) 7-5.



What a moment for the young Chilean!#RolexSHMasters pic.twitter.com/4fCW9KmPXq