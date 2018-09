Nicolás Jarry participó en la presentación de los equipos en la inauguración de la Laver Cup

El tenista chileno Nicolás Jarry (46° del ránking ATP) participó este viernes en la presentación de lo equipos durante la ceremonia de inauguración de la Laver Cup, torneo de exhibición en el que participan algunos de los mejores jugadores del planeta.

El número uno nacional fue el primer jugador del equipo del Resto del Mundo en ser anunciado, destacando que este año logró su primera final en el circuito ATP y su primer título de dobles.

La Laver Cup se disputará entre este viernes y domingo, donde el nieto de Jaime Fillol es suplente en su equipo, por lo que sus chances de jugar el torneo se condicionan a decisión técnica de su capitán John McEnroe o que uno de sus compañeros se reste de algún partido.

Revisa la presentación de los equipos de la Laver Cup:

