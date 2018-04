Nicolás Jarry: Significa mucho entrar por segunda vez de manera directa a un Grand Slam

Este miércoles se oficializó la participación de Nicolás Jarry (65° del Ranking ATP) en el cuadro principal de Roland Garros, por lo que el tenista chileno se mostró muy contento con la noticia.

En declaraciones a Todo por el Deporte, tras reunirse con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la ministra del Deporte, Pauline Kantor, señaló al respecto: "Significa mucho, ya es segunda vez que entro a un Grand Slam directo. Voy a llegar a Roland Garros con un campeonato de este calibre encima (Abierto de Australia) donde creo que aprendí mucho".

Consultado si es que el ingreso al cuadro principal del torneo parisino altera en algo sus objetivos, Jarry manifestó que no busca apurar su carrera.

"Siguen siendo los mismos, todavía no me he consagrado en este nivel. He jugado muy bien, le he ganado a jugadores muy buenos. Recién estoy empezando, soy nuevo, eso me favorece a que no me conocen mucho entonces tengo que seguir aprendiendo día a día", agregó.

Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, se jugará en París, Francia, entre el 27 de mayo y 10 de junio.