Novak Djokovic: En marzo me senté con mi gente y les dije que no quería seguir jugando al tenis

El serbio Novak Djokovic, actual número 2 del ránking ATP, contó que en marzo estuvo cerca de dejar el tenis tras una operación en el codo, pero un especial episodio que vivió con su esposa lo hizo decidirse por seguir.

"Este año, en los meses después tras la operación que tuve en el codo, pasé por momentos y pensamientos que no fueron los mejores. Un día, en marzo, me senté con mi gente y les dije que no quería seguir jugando al tenis. Se quedaron todos en shock", expresó.

"En esos momentos, no estaba seguro de lo que estaba diciendo pero no me avergüenzo de ello. Tenía dudas de si de verdad quería dejarlo todo pero por dentro, una parte de mí sabía que llegaría el momento donde volvería a ganar Grand Slams y ponerme en posición de ser número 1° otra vez", agregó.

Respecto a lo que lo llevó a retractarse de dejar el tenis, contó que "en abril de este año, me senté con mi viejo equipo, con Marian (Vajda) y Gebhard (Gritsch), una vez los había reunido de nuevo y hablamos sobre las posibles estrategias que podía tomar a medio y largo plazo. En aquél calendario que hicimos, estaba planeado que mi máxima forma la iba a encontrar en el US Open pero lo bueno es que llegó antes, en la gira de pasto con el título en Wimbledon. Aquello supuso un punto de inflexión muy grande y necesario para mí porque durante año y medio había intentado redescubrirme como jugador".

"Después de haber dado a luz, mi mujer no había tenido tiempo de dedicarse a mí. Aunque no había entrenado, escaló por las montañas durante más de cuatro horas y ése fue el momento en el que nos acercamos más y nuestra relación se hizo más fuerte. Aquellos cinco días que pasamos juntos nos trajo momentos de orgullo y fuerza. No habíamos tenido un momento así desde que fuimos padres. Eso hizo que todo volviera a su sitio", cerró.