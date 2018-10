Federer y Djokovic enviaron emotivos mensajes de apoyo a Nadal y la afectada Mallorca

Luego de las difundidas imágenes de Rafael Nadal en acción para ayudar a los afectados de su natal Mallorca tras las inundaciones por un frente de mal tiempo, que cobraron al menos 12 víctimas fatales, los también tenistas Roger Federer y Novak Djokovic olvidaron las rivalidades deportivas y solidarizaron con el español, en quien además reconocieron un ejemplo motivador para ayudar a los afectados de la tragedia.

"Siento mucho lo que ha pasado. Sé lo importante que es Mallorca para Rafa. He estado en contacto con él y le he preguntado si puedo ayudar con algo. He podido ver a Rafa ayudando en los pueblos alrededor de donde él viene", dijo el suizo en un video difundido por la ATP.

"Es bueno verlo y es súper inspirador. Estoy pensando en toda la gente de Mallorca. Les deseo muchas fuerzas en estos tiempos difíciles", complementó el helvético.

En una mezcla de español e inglés, Djokovic dio su apoyo a la conmocionada isla y a su amigo en las pistas.

"Quiero mandar un enorme abrazo y saludos a Rafael Nadal. Muy bien, amigo, por ayudar. Quiero invitar a todos los que vean este vídeo a apoyar de cualquier manera que puedan", apuntó.

Revisa las palabras de ambos jugadores:

“You have our support.”@rogerfederer offers his condolences to those affected for the recent events in Majorca. pic.twitter.com/Rg1iIsjUuZ — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 11 de octubre de 2018