Diego Schwartzman tuvo gran remontada ante Kevin Anderson para avanzar en Roland Garros

Con garra, genio y talento, el argentino Diego Schwartzman (12°) remontó este lunes dos sets en contra en octavos de final de Roland Garros al sudafricano Kevin Anderson (7°), que en dos ocasiones dispuso de su servicio para cerrar el partido, pero al final se estrelló contra el jugador de Buenos Aires.

Para clasificar por vez primera para los cuartos de final en el Abierto de Francia, los segundos en un Grand Slam, el trasandino se impuso por 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (0) y 6-2 en tres horas y 15 minutos.

Se medirá por un puesto en semifinales contra el español Rafael Nadal, número uno del mundo y que busca su undécima Copa de los Mosqueteros.

"De verdad no sé lo que ha pasado. No me lo esperaba en los dos primeros sets, no sabía cómo iba a poder ganarlo, creo que ha sido gracias al apoyo del público", afirmó el tenista en la cancha, que abandonó escribiendo en la cámara de televisión: "¡Vamos carajo! Merci".

Fue un partido de los que dejan huella en la memoria de los aficionados que acudieron a la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del circuito.

Ahora Schwartzman tendrá el mayor desafío ante Nadal, quien venció al alemán Maximilan Marterer (70°), por 6-3, 6-2 y 7-6 (4).

Resultados de octavos de final masculinos

Rafael Nadal (ESP) venció a Maximilian Marterer (ALE), por 6-3, 6-2 y 7-6 (4).

Alexander Zverev (ALE) a Karen Khachanov (RUS), por 4-6, 7-6 (4), 2-6, 6-3 y 6-3.

Diego Schwartzman (ARG) a Kevin Anderson (SUD), por 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (0) y 6-2.

Dominic Thiem (AUT) a Kei Nishikori (JPN), por 6-2, 6-0, 5-7 y 6-4.

Marco Cecchinato (ITA) David Goffin (BEL), por 7-5, 4-6, 6-0 y 6-3.

Novak Djokovic (SRB) a Fernando Verdasco (ESP), por 6-3, 6-4 y 6-2.