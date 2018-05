El australiano Nick Kyrgios se bajó de Roland Garros por una lesión

Nick Kyrgios, 23º del ATP, se confirmó este domingo como una baja en Roland Garros por una lesión en el codo que arrastra desde hace meses.

"He intentando trabajar a tope para estar listo en Roland Garros, pero me ha faltado tiempo", dijo el australiano en las redes sociales.

Kyrgios, que era cabeza de serie, debía de enfrentarse en primera ronda a su compatriota Bernard Tomic (208 del mundo). Este sábado había ganado el torneo de dobles de Lyon, junto con su amigo, el estadounidense Jack Sock.

El irreverente tenista australiano ya se perdió por su lesión en el codo los torneos de Madrid y Estoril.

En sus últimos torneos disputados, cayó en marzo en los octavos de final de Miami ante el alemán Alxander Zverev, y en abril en los cuartos de Houston ante el croata Ivo Karlovic.

😢😩😢😩 Sorry guys, I tried everything I could to be ready for @rolandgarros but I came up short. I’ll be back though. ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/jZ7OQpm28H