Jarry tras avanzar en dobles de Roland Garros: Uno siempre entrena para dar lo mejor

Luego de avanzar a la segunda ronda en el cuadro de dobles de Roland Garros, el tenista chileno Nicolás Jarry (109° en duplas) comentó su satisfacción por haber logrado la victoria junto al argentino Máximo González (78°).

"Uno siempre entrena para dar lo mejor y para tratar de competir bien. A veces se pierde, como en singles el domingo, y a veces se gana como hoy, pero la idea es seguir entrando para mejorar", dijo el tenista nacional en diálogo con la corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Gabriela Bravo.

"Hoy tuve una buena victoria ante jugadores difíciles junto a Máximo, y es muy lindo jugar con un amigo, porque nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien, y en cada partido que jugamos juntos, nos vamos conociendo más", añadió en relación a la dupla que forma con el tenista trasandino y que venció por 6-1 y 6-1 a la pareja del italiano Paolo Lorenzi (106°) y el alemán Mischa Zverev (95°).

Jarry comentó que la idea es seguir mejorando en la especialidad: "Me encanta jugar dobles, en Juniors, donde el dobles es importante para el ranking jugaba mucho. En challengers me iba bien, este año con Hans ganamos en Quito por Copa Davis, ya gané un ATP y es una especialidad muy divertida, tranquila, cómoda, ya que uno está con un compañero al lado", expresó Jarry.

Menos suerte tuvo Hans Podlipnik (54°), quien junto al estadounidense Jackson Withrow (76°) perdieron en la primera ronda del torneo parisino ante el también estadounidense Rajeev Ram (29°) y el croata Ivan Dodig (16°).

"Estábamos jugando bien, pero bajamos un poco y no pudimos recuperarnos. Quizás mi compañero se sintió mal cuando le quebraron, y bajó un poco la cabeza. Tuvimos chances de salvar ese segundo set, pero a veces no se puede levantar estos partidos. En las últimas semanas no tuve buenos resultados y eso influye en la confianza, y espero que mejoremos, porque estoy jugando buen tenis", expresó Podlipnik, quien ahora descansará una semana para luego jugar dos torneos antes de disputar Wimbledon.