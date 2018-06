Julio Peralta tras perder en Roland Garros: No supimos mantener la superioridad

El tenista chileno Julio Peralta (41° del ATP en dobles) lamentó la derrota que sufrió este viernes junto a Horacio Zeballos (35°) y que significó una temprana eliminación en la segunda ronda de Roland Garros a manos de la dupla local conformada por Stephan Robert (232°) y Calvin Hemery (371°).

"Fuimos muy superiores en el primer set, no sé si nos relajamos un poco o sentimos la presión de que teníamos que ganar este partido. No supimos mantener la superioridad con la que nos encontramos en el principio del partido y se nos complicó", señaló el doblista nacional en conferencia de prensa.

Respecto a su posible participación en Copa Davis en 2019, donde se le ve como una buena carta para la participación en duplas, Peralta se mostró esperanzado con poder estar presente en aquella instancia.

"Las últimas dos fechas de la Davis yo estaba disponible para jugar, pero finalmente no pude por lesiones. He conversado con Nico (Massú) y él sabe que por lesiones no pude estar. Si el equipo puede estar completo para el próximo año hay más chances" agregó.

Peralta ahora viajará a Chile para preparar lo que serán sus participaciones en un torneo de Osborne, para posteriormente afrontar Wimbledon.