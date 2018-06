Nadal tras su gran campaña en Roland Garros: Jugaré hasta que mi cuerpo resista y siga feliz

El español Rafael Nadal (1°), quien ganó este domingo ante Dominic Thiem (8°) la final de Roland Garros y logró su undécimo título en el torneo parisino, habló sobre el futuro de su carrera y aseguró que seguirá jugando en el máximo nivel hasta que su cuerpo así se lo permita, pero también mientras el deporte le genere dicha.

"El tenis es una parte importante de mi vida, pero no lo es todo, hay otras cosas que me hacen feliz, no estoy muy preocupado por el futuro. Jugaré hasta que mi cuerpo resista y siga feliz", apuntó el mallorquín.

Ya son 17 "grandes" en el palmarés de Nadal, quien pese a la ambición de ir por más, no le interesa ser comparado con otras figuras del tenis.

"Claro que tengo la ambición, la pasión, pero no me vuelvo loco con lo que hagan otros, siempre habrá alguien con más dinero, con una casa mas grande, más. Si miras al de al lado puedes frustrarte, hay que ser feliz con lo que se tiene", resumió, al ser consultado sobre si pretende superar la cosecha del suizo Roger Federer, quien posee tres Grand Slams más que Nadal.

Aunque reconoció que le gustaría tener veinte grandes torneos, destacó que ha tenido "una maravillosa carrera" y aclaró que sigue "luchando por cosas".

"Hay que gente que trabaja más o como yo y no tiene la suerte que yo he tenido", afirmó.

Nadal, además, dejó en el aire su participación en Wimbledon: "Haré lo que sea bueno para mi cuerpo. Tengo que ver cómo me siento en un par de días".

Según el tenista mallorquín, ganar 11 veces la Copa de los Mosqueteros es "mucho" y valoró haberlo conseguido después de los "problemas" de lesiones que pasó este año, con retiros en el Abierto de Australia y Acapulco.