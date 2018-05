Seguel tras perder en Roland Garros: Es uno de los partidos más malos que he jugado este año

La tenista chilena Daniela Seguel (167ª de la WTA) hizo un crudo análisis de su derrota en la primera ronda de las clasificaciones de Roland Garros al asegurar que jugó su peor partido en lo que va de su buen año 2018.

En diálogo con la corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Gabriela Bravo, la número uno de Chile explicó que se va con balance "bastante negativo".

"Debe ser de los partidos más malos que he hecho este año, lamentablemente me tocó hacerlo acá, donde tenía muchas ganas de hacerlo bien, y no se dio por varias circunstancias, los nervios, me resfrié justo esta semana y estuve con fiebre, y no pude hacer mi mejor tenis", comentó la nacional en París.

"Era un sueño estar en Roland Garros, siempre quise jugar acá, pero justo me tocó jugar mal acá", añadió la tenista chilena.

Seguel explicó que ya había perdido ante la búlgara Viktoriya Tomova, no obstante, esperaba un partido diferente.

"Había jugado el año pasado en Roma (ante ella), y me había ganado, pero acá llegaba bien entrenando bien, en buen momento y esperaba un partido diferente... Quedé frustrada, porque esperé mucho por jugar este torneo", comentó.

Sobre lo que viene, Seguel adelantó que viajará a Bolivia para defender a Chile en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, para luego volver a Europa y preparar la temporada sobre césped, a la espera de tener una nueva oportunidad en las clasificaciones de Wimbledon.